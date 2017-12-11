Iberia will resume 3X-weekly Madrid-San Juan service from March 26-Oct. 26, increasing to 5X-weekly from June 4-Aug. 6.
Flydubai will launch weekly flights from Dubai to Krakow April 8, 2018 and Catania June 13, 2018.
Ukraine International Airlines will begin 6X-weekly Kiev-Krakow, Poland Embraer E145 service Dec. 26.
JetBlue will start daily New York JFK-Worcester, Massachusetts Embraer E190 service May 3, 2018.
Russia’s Utair launched daily Moscow Vnukovo-Milan Boeing 737-500 service.
S7 Airlines will launch 2X-weekly Irkutsk-Tokyo Narita service June 2, 2018. The carrier will also start weekly Novosibirsk-Minsk Airbus A320neo service May 2, 2018. S7 will also begin Novosibirsk-Tokyo Narita Airbus A320neo weekly service June 2, 2018.